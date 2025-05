Violenta tempesta di grandine sulla città strade imbiancate e allagamenti

Nel tardo pomeriggio di lunedì 12 maggio, un'improvvisa tempesta di grandine ha colpito il Padovano, trasformando le strade in un manto bianco e causando allagamenti preoccupanti. I residenti, spaventati, hanno rivissuto momenti critici del passato mentre le intense precipitazioni si abbattevano su diverse località, causando ingenti danni e disagi.

Nel tardo pomeriggio di lunedì 12 maggio, un violento temporale ha messo in ginocchio diverse località del Padovano, provocando una serie di allagamenti che hanno riportato alla memoria dei residenti gli episodi più critici degli anni passati. Tra le 17.30 e le 18.30, un'autentica bomba d'acqua si è abbattuta su Abano Terme, con particolare intensità nei quartieri di San Lorenzo e Monterosso, dove si è scatenata anche una fitta grandinata. In pochi minuti, molte strade si sono trasformate in fiumi in piena, mandando nel caos la circolazione e creando notevoli disagi per residenti e automobilisti. Le zone più colpite sono state via Cesare Battisti, dall'incrocio con via Matteotti e via Diaz fino alla circonvallazione, completamente allagata e quindi ad alto rischio per chi si trovava alla guida.