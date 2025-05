violenta tempesta di grandine sulla città strade imbiancate e allagamenti

Una violenta tempesta di grandine ha colpito il Padovano ieri, lunedì 12 maggio, lasciando le strade imbiancate e allagate. Tra le 17:30 e le 18:30, Abano Terme è stata investita da una furiosa bomba d’acqua, trasformando i quartieri in fiumi impetuosi e risvegliando ricordi di eventi drammatici del passato per i residenti.

Le aree maggiormente colpite includono via Cesare Battisti e via Appia Monterosso, dove l'acqua ha sommerso le strade, creando pericoli per la circolazione. In via dei Colli Euganei, l'accumulo di acqua e grandine ha creato uno scenario simile a una nevicata fuori stagione.