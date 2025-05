violenta aggressione a rajae bezzaz e alla troupe di striscia la notizia

Una violenta aggressione ha colpito Rajae Bezzaz e la troupe di Striscia la Notizia a Maserada sul Piave, Treviso. L'inviata del TG satirico stava documentando l'occupazione abusiva di un’abitazione da parte di una famiglia sinti, destinata a uno sfratto esecutivo, quando è stata brutalmente attaccata, sollevando preoccupazione tra i presenti e l'opinione pubblica.

Paura a Maserada sul Piave (Treviso) per RajaeBezzaz e la troupe di Striscia la Notizia. L’inviata del TG satirico di Canale 5 stava documentando l’occupazione abusiva di un’abitazione da parte di una famiglia sinti, destinataria da oltre due anni di uno sfratto esecutivo, quando è stata brutalmente aggredita insieme al resto della squadra.Durante i primi minuti del servizio, gli occupanti si sono mostrati disponibili a un confronto pacifico. La situazione è però degenerata nel momento in cui un anziano parente della proprietaria ha chiesto che venissero mandati via. La reazione della famiglia sinti non si è fatta attendere ed è stata violentissima: Rajae è stata presa a pugni in faccia e trascinata per i capelli, mentre un suo cameraman è stato inseguito e, una volta caduto per terra, preso brutalmente a calci. 🔗Leggi su Davidemaggio.it