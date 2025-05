Viola il divieto di avvicinamento e minaccia la madre col coltello | arrestata una donna

Una donna di 40 anni di Salerno è stata arrestata per violazione del divieto di avvicinamento. Sottoposta a misure cautelari dopo aver minacciato la madre con un coltello, è stata bloccata dai carabinieri della Sezione Radiomobile del Norm. L'episodio segna un grave inasprimento della situazione familiare, con implicazioni per la sicurezza della vittima.

Una 40enne di Salerno è stata arrestata per Violazione della misura cautelare. La donna era sottoposta, infatti, al divieto di avvicinamento alla madre, che precedentemente aveva minacciato con un coltello. Ad ammanettarla sono stati i carabinieri della Sezione Radiomobile del Norm della locale. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Viola il divieto di avvicinamento e minaccia la madre col coltello: arrestata una donna

Le notizie più recenti da fonti esterne

Salerno, viola il divieto di avvicinamento e minaccia la madre con un coltello - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Viola il divieto e continua a perseguitare l’ex: 31enne finisce in carcere - Nei confronti dell'uomo, un cittadino tunisino, era già stato disposto il divieto di avvicinamento, dopo una prima denuncia della donna ad Isola Capo Rizzuto ... 🔗msn.com

Viola il divieto di avvicinamento alla ex compagna: arrestato a Mesenzana - L’uomo, 38 anni, finito davanti al giudice di Varese che ha convalidato la misura e rimesso in libertà l’imputato ... 🔗varesenews.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Testate e pugni in strada! Aggressione e divieto di avvicinamento per un uomo a Bergamo

Un uomo di 42 anni è stato sottoposto a divieto di avvicinamento nei confronti della sua ex compagna dopo averla minacciata e aggredita fisicamente a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo.