Vini Roero e Alta Langa Docg | l' indicazione Piemonte approvata per le etichette

L'introduzione dell'indicazione geografica "Piemonte" sulle etichette dei vini Roero Docg e Alta Langa Docg rappresenta un importante passo avanti per valorizzare la riconoscibilità di queste prestigiose denominazioni. Questa modifica, che segue l'approvazione dei disciplinari di produzione, offre nuove opportunità di promozione per i vini piemontesi, con l'obiettivo di ampliarne la visibilità nel mercato.

Sulle etichette dei ViniRoeroDocg e AltaLangaDocg d'ora in poi potrà comparire anche l'indicazione geografica più ampia "Piemonte". Seguiranno inoltre presto le altre denominazioni d'origine Piemontesi. La modifica ai rispettivi disciplinari di produzione, che introduce la possibilità su base volontaria di inserire in etichetta l'indicazione geografica più ampia "Piemonte", è stata approvata all'unanimità dalle assemblee dei soci dei Consorzi di tutela dei Vini a denominazione d'origine RoeroDocg e AltaLangaDocg e sono già calendarizzate le assemblee degli altri consorzi, con l'obiettivo di approvare entro l'inizio dell'estate la modifica per tutte le 60 denominazioni d'origine del Piemonte."Poter inserire sulle bottiglie dei grandi ViniPiemontesi l'indicazione geografica più ampia "Piemonte" - commenta l'assessore al Commercio, agricoltura e cibo, caccia e pesca, parchi della Regione Piemonte, Paolo Bongioanni - è una conquista alla quale ho lavorato fin dall'inizio del mio mandato.