Vincenzo Silvestri ucciso a coltellate | rinviata a giudizio la compagna

Ana Toàder, cittadina rumena di 40 anni, è stata rinviata a giudizio per l'omicidio del compagno Vincenzo Silvestri, ucciso a coltellate il 4 marzo dello scorso anno a Ischitella, sul Gargano. La decisione è stata presa dal giudice per le udienze preliminari Odette. Il caso ha scosso la comunità locale, suscitando un ampio dibattito sulla violenza domestica.

