Vincenzo Schettini al teatro Petruzzelli con La fisica che ci piace – la lezione show

Vincenzo Schettini, il docente di fisica più amato del web, sbarca al Teatro Petruzzelli di Bari sabato 17 maggio con “La fisica che ci piace – La lezione show”. Questo spettacolo di grande successo ha incantato il pubblico con uno stile innovativo e coinvolgente, ottenendo sold out in tutta Italia e rendendo la fisica appassionante per tutti.

