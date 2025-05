Villarreal-Leganes il pronostico | si al GOL stuzzica la combo

La 36° giornata de LaLiga si avvicina e tra le sfide del 13 maggio spicca il match tra Villarreal e Leganes. Due squadre con destini diversi: il Villarreal in cerca di conferme, mentre il Leganes lotta per la salvezza. Scopriamo il pronostico e le potenziali combinazioni per un incontro ricco di emozioni.

Prosegue senza alcun tipo di sosta la 36° giornata de LaLiga, che entrerà nel suo vivo domani 13 maggio. Una delle gare in programma in questo mercoledì metterà contrapposte due squadre che stanno vivendo stagioni diametralmente opposte. Stiamo parlando di Villarreal e Leganes, che si affronteranno alle ore 19:00 al Madrigal. L’incontro d’andata si è concluso con il risultato di 5-2 in favore del Sottomarino Giallo, che cercherà di ripetersi per blindare la quinta posizione che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League. Gli ospiti, invece, avranno vitale bisogno di mettere in cascina 3 punti per uscire dalla zona retrocessione.L’andamento di Villarreal e LeganesLa vittoria per 1-0 con il Girona ha dato ulteriore consapevolezza al Villarreal, desideroso di confermarsi anche in questo turno di campionato per avvicinarsi al pass per la prossima Coppa Campioni. 🔗Leggi su Sololaroma.it