Villa Valentina? I lavori procedono bene

"I lavori su VillaValentina stanno andando bene: nel giro di un annetto dovrebbero essere completati e, perché no, potremmo ospitare lì la decima edizione di Lì Sei Vero". A parlare è Alfredo Colina, presidente de Il Veliero. L’edificio di via Spallanzani – di proprietà comunale e assegnato per 20 anni gratuitamente a Il Veliero – è destinato a diventare la nuova casa per cinque associazioni cittadine (Veliero, Geniattori, Capirsi Down, Elianto, Parafrisando), unite sotto la rete Tiki Taka. I lavori di ristrutturazione, dal valore di 450mila euro, sono partiti con le demolizioni e procederanno per fasi: entro l’anno riapriranno piano terra, primo piano e teatrino, poi toccherà al resto.L’edificio porta un nome speciale. È dedicato a Valentina Aliprandi, una delle prime attrici a fare parte de Il Veliero, scomparsa nel 2014. 🔗Leggi su Ilgiorno.it