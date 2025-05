Villa Sofia-Cervello esperti a confronto su nuove frontiere terapeutiche in oncoematologia

Villa Sofiacervello ha ospitato un incontro di esperti dedicato alle nuove frontiere terapeutiche in oncoematologia. Al centro del dibattito, le innovazioni come le immunoterapie e le terapie target, con un focus sulle sperimentazioni cliniche attive che promettono di migliorare la gestione dei pazienti oncoematologici e di aprire nuove prospettive di cura.

Le nuovefrontiereterapeutiche in oncoematologia, le immunoterapie e terapie target nei pazienti oncoematologici sono stati alcuni fra gli argomenti al centro dell'incontro "Il nuovo panorama terapeutico in oncoematologia", in cui sono state presentate le sperimentazioni cliniche attive.

