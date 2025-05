Villa Paganini inaugurato lo spazio verde intitolato a Paolo Aloisi

Martedì 13 maggio, Villa Paganini ha inaugurato un nuovo spazio verde intitolato a Paolo Aloisi, un alunno dell'Istituto Comprensivo Montessori venuto a mancare prematuramente. Questo giardino rappresenta un omaggio alla sua memoria, creando un luogo di raccoglimento e riflessione per la comunità scolastica e non solo, in una cornice di natura e serenità.

Uno spazioverde per ricordare PaoloAloisi, alunno dell'Istituto Comprensivo Montessori andato via troppo presto. Si è inaugurato martedì 13 maggio, presso l'area giardino di VillaPaganini, lo spazioverde adiacente la scuola che il piccolo frequentava e che di recente è stato acquisito dal Dipartimento Tutela Ambientale e affidato all'Istituto. L'area è stata intitolata alla memoria di PaoloAloisi, di cui in passato abbiamo già dato conto ai lettori de Il Tempo, come segno di affetto da parte della comunità. Intorno alla famiglia e gli alunni di ogni classe si sono stretti la Presidente del II Municipio Francesca Del Bello, l'Assessora alla Scuola e ai Lavori Pubblici del Municipio II Paola Rossi, l'Assessora all'Ambiente di Roma Capitale Sabrina Alfonsi, la Direttrice della Gestione del verde di Roma Capitale Marina Mantella e il Dirigente scolastico Carmine Iannicelli.

