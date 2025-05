Villa La Massa presenta Decameron | due workshop per riscoprire l’arte della scrittura

Villa La Massa, elegante hotel cinque stelle vicino a Firenze, è orgogliosa di presentare “Decameron”, un innovativo progetto che comprende due workshop per riscoprire l’arte della scrittura. Realizzato in collaborazione con l’Accademia di scrittura creativa Molly Bloom e in partnership con Pineider, storica maison fiorentina, quest'iniziativa promette un viaggio affascinante nel mondo della letteratura.

