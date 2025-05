VII poesia 800 anni dalla composizione Cantico delle Creature

Nel 2025 celebriamo gli 800 anni dal "Cantico delle Creature", un’opera di San Francesco che continua a ispirare e nutrire l'anima umana. La sua lode alla natura e all'umanità rimane attuale, rendendo il Santo un simbolo di speranza e armonia per le generazioni contemporanee. Un capolavoro senza tempo, un canto che risuona ancora oggi.

Nel 2025, il Cantico delle Creature è ancora attualissimo, letto e pregato come colui che lo ha scritto. Non possiamo che continuare a trarne linfa vitale perché resti viva la sua parola. Il Cantico meraviglioso di San Francesco è un capolavoro di ogni tempo.

San Francesco
santo d'oggi
di ieri.
Santo d'amore
per il Padre Creatore
benedici le Creature
che cantano a Lui
lo lodano e lo esaltano.

Noi ti veneriamo
in Assisi e in tutte
le Chiese.
Ti preghiamo
ti diciamo che sei
il poeta intramontabile
la penna che ha viva
la fiamma nei suoi
versi fecondi
mai lontani.

Monica Baldini

