Vigoleno e Vernasca protagonisti dell’innovazione culturale | arriva l’Open Innovation Lab 2025

Vigoleno e Vernasca si preparano a diventare protagonisti dell'innovazione culturale con l'Open Innovation Lab 2025. Lo scorso 13 maggio, durante la conferenza stampa al Laboratorio Aperto di Piacenza, è stata presentata questa iniziativa promossa dal Comune di Vernasca, nell’ambito del progetto “Vigoleno Borgo delle Arti e dei Saperi”, con il supporto di Gate Rei Srl.

Si è tenuta il 13 maggio il Laboratorio Aperto di Piacenza, la conferenza stampa di presentazione dell'evento "Open Innovation Lab 2025, realizzato dal Comune di Vernasca nell'ambito del progetto "Vigoleno Borgo delle Arti e dei Saperi", con il supporto di Gate Rei Srl Società benefit, partner.

