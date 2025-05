Vietato far volare i palloncini | i comuni dove in Brianza si rischia una multa fino a 500 euro

In Brianza, il divieto di far volare palloncini si estende a nuovi comuni, con multe che possono arrivare fino a 500 euro. Dopo Brugherio e Monza, anche Ornago ha adottato un'ordinanza, firmata dal sindaco Daniel Siccardi, per prevenire l'abbandono e l'uso di palloncini gonfiati con gas più leggeri.

Prima ci sono state Brugherio e Monza. E ora anche a Ornago sarà Vietato far volare in aria i palloncini. Anche nel comune brianzolo è infatti entrata in vigore l'ordinanza firmata dal sindaco Daniel Siccardi che vieta di abbandonare, lanciare o utilizzare palloncini gonfiati con gas più leggeri.

