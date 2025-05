Vietato ammalarsi

In Alta Valle Camonica, la salute dei bambini è una priorità assoluta. Con un accesso limitato ai servizi pediatrici, a oltre 40 chilometri di distanza, è fondamentale per i più piccoli godere di una robusta salute e, idealmente, evitare le frotte di virus e batteri che si annidano in asili e scuole. Un invito a riflettere sulla cura dei nostri piccoli.

Bambini, Vietatoammalarsi. In Alta Valle Camonica conviene che i piccoli godano di una salute di ferro (e, aggiungiamo noi, evitino anche di frequentare asili e scuole, da sempre ricettacolo di virus e batteri). Il primo pediatra a disposizione, infatti, attualmente è a circa 40 chilometri da alcuni dei centri più popolosi della zona, Ponte di Legno in primis. Fanno 80 chilometri andata e ritorno per chiedere un consulto in caso di colpi di tosse, mal d’orecchi e chi più ne ha più ne metta. La situazione va risolta al più presto. Anche per evitare un conflitto fra le ragioni della salute dei bimbi e quelle del portafoglio dei genitori, dati i prezzi della benzina. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vietato ammalarsi

