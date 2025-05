VIDEO | Urge investire di più sulla prevenzione Alto il numero degli infortuni sul lavoro | l' appello della Uil alla Regione

Un recente video mette in evidenza l'urgenza di investire maggiormente nella prevenzione degli infortuni sul lavoro, evidenziando un preoccupante aumento degli incidenti. L'ultimo tragico episodio si è verificato a Valle Castellana il 6 maggio, portando a sei infortuni nel primo trimestre del 2025, rispetto ai due del 2024. Michele Lombardo, segretario regionale Uil, lancia un appello alla regione per affrontare questa crisi.

L’ultimo incidente mortale si è verificato a Valle Castellana il 6 maggio scorso e così nel primo trimestre 2025 gli infortuni salgono a 6. Nel 2024 ce ne sono stati 2. Un numero che, in base a quanto sottolineato da Michele Lombardo, segretario regionale Uil, “preoccupa e non può di certo essere. 🔗Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - VIDEO | "Urge investire di più sulla prevenzione. Alto il numero degli infortuni sul lavoro": l'appello della Uil alla Regione

Potrebbe interessarti su Zazoom

Milan : Mario Mandzukic sceglierà la maglia numero 9

Mario Mandzukic è atterrato ieri sera a Milano e nelle prossime ore diventerà un nuovo giocatore del Milan: secondo Tuttosport in edicola questa mattina, l'attaccante croato, che firmerà un contratto a sei con opzione per un altro anno, in caso di Piazzamento Champions del Diavolo, potrebbe scegliere di indossare la maglia numero 9 rossonera.