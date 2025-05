VIDEO | Urge investire di più sulla prevenzione Alto il numero degli infortuni sul lavoro | l' appello della Uil alla Regione

La UIL lancia un appello alla regione: è urgente investire di più nella prevenzione degli infortuni sul lavoro, il cui numero è in aumento. L'ultimo tragico incidente a Valle Castellana il 6 maggio ha portato il totale degli infortuni a 6 nel primo trimestre 2025, un dato allarmante che preoccupa la sicurezza dei lavoratori.

L'ultimo incidente mortale si è verificato a Valle Castellana il 6 maggio scorso e così nel primo trimestre 2025 gli infortuni salgono a 6. Nel 2024 ce ne sono stati 2. Un numero che, in base a quanto sottolineato da Michele Lombardo, segretario regionale Uil, "preoccupa e non può di certo essere.

