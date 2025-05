VIDEO | Un supermercato al posto della biblioteca regionale Longo petizione in corso contro lo sfratto della Curia

La Biblioteca Regionale "Longo" rischia di essere trasformata in un supermercato, lasciando spazio ai locali dell'arcivescovado di proprietà della Curia. In risposta a questo sfratto, è avviata una petizione per garantire il mantenimento della sede in via Primo Settembre e in via Consolare Pompea, dove ha sede l'emeroteca.

La bilioteca regionale "Longo" dovrà lasciare spazio a un supermercato nei locali dell'arcivescovado di proprietà dellaCuria. E' in corso la petizione per il matenimento della sede sia in via Primo Settembre che in via Consolare Pompea dove insiste l' emeroteca e dove in quest'ultimo caso il. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - VIDEO | Un supermercato al posto della biblioteca regionale "Longo", petizione in corso contro lo sfratto della Curia

Potrebbe interessarti su Zazoom

DISABILITÀ : CHIESTA CONVOCAZIONE ASSESSORE MAMMÍ IN COMMISSIONE REGIONALE

"Condivido il grido d'allarme lanciato dal consigliere comunale Rachele Mussolini relativo ai fondi messi a disposizione delle persone con disabilità gravissime.