VIDEO Stadio Roma tensione tra comitati e polizia contro l’inizio dei cantieri

Tensione a Pietralata per l'avvio dei cantieri legati agli scavi archeologici per la costruzione del nuovo stadio della Roma. Oggi, comitati di cittadini e forze di polizia si sono confrontati in una situazione di conflitto, evidenziando le discordie nate intorno a un progetto che suscita forte dibattito nella comunità.

tensione tra polizia e comitati a Pietralata, dove oggi era previsto l'inizio dei cantieri per gli scavi archeologici, in vista della costruzione dello Stadio della Roma

