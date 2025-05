VIDEO | Sciopero delle cooperative sociali | protesta in Regione tensione tra Bucci e Balleari

Mattinata di alta tensione in consiglio regionale a causa dello sciopero nazionale delle cooperative sociali, indetto dal sindacato Usb. Decine di educatori e operatori sociosanitari hanno manifestato davanti all'assemblea legislativa, evidenziando richieste urgenti per migliorare le condizioni di lavoro e i diritti dei lavoratori nel settore, scatenando un acceso dibattito tra Bucci e Balleari.

Mattinata ad alta tensione in consiglio regionale, dove lo sciopero nazionale delle cooperative sociali, promosso dal sindacato Usb, ha portato decine di educatori e operatori sociosanitari a manifestare davanti alla sede dell'assemblea legislativa. Tra le rivendicazioni principali, condizioni di.

Il dramma dei lavoratori delle cooperative sociali: alcuni anche 4 mesi l'anno senza riceve stipendio | Video

VIDEO | Sciopero delle cooperative sociali: protesta in Regione, tensione tra Bucci e Balleari

Sciopero delle cooperative sociali, Gualco (Genova Unita): “Con me sindaco, dignità ai lavoratori e giustizia sociale”

