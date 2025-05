VIDEO | Incendio nella notte a Larderia in fiamme un capannone industriale

Nella notte, un vasto incendio ha coinvolto un capannone industriale a Larderia Inferiore, in contrada Casicelle. I vigili del fuoco sono intervenuti dalle 5 di stamani, mobilitando più squadre dalla sede centrale e dal distaccamento locale per domare le fiamme. L’area, vicina alla zona Asi, è al centro delle operazioni di emergenza.

Vigili del fuoco impegnati dalle 5 di stamani per un Incendio di vaste proporzioni divampato in un capannoneindustriale a Larderia inferiore, in contrada Casicelle, nelle immediate vicinanze della zona Asi.Sul posto sono giunte più squadre, provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento.

