VIDEO Eurovision proteste a Basilea per partecipazione Israele

L'Eurovision Song Contest, in corso a Basilea dal 11 maggio, ha scatenato proteste contro la partecipazione di Israele. Durante la parata, i manifestanti hanno sollevato preoccupazioni riguardo ai diritti LGBTQ+ e alle politiche israeliane, evidenziando le tensioni tra musica e attivismo politico in un evento celebrativo che ha attirato l'attenzione internazionale.

Domenica 11 maggio la Svizzera ha iniziato a ospitare l'Eurovision Song Contest. Nel corso della parata non sono mancate le critiche politiche sui diritti LGBTQ+ e sulla partecipazione di Israele 🔗Leggi su Golssip.it © Golssip.it - VIDEO / Eurovision, proteste a Basilea per partecipazione Israele

Basilea, l'artista israeliana Yuval Raphael sopravvissuta al 7/10 minacciata di morte all'Eurovision - Kan Broadcasting, emittente pubblica israeliana e membro dell'Eurovision, ha sporto denuncia alla polizia svizzera dopo che un uomo ha minacciato di tagliare la gola alla cantante Yuval Raphael durant ... 🔗msn.com

VIDEO Eurovision, Yuval Raphael minacciata e contestata da attivista pro Palestina - Un uomo le si è avvicinato mimando il taglio della gola Contestata e minacciata la cantante israeliana Yuval Raphael durante la sfilata dell’Eurovision Song Contest a Basilea. Manifestanti hanno svent ... 🔗informazione.it

Eurovision, la cantante israeliana Yuval Raphael minacciata di morte. Era sopravvissuta al 7 ottobre - Sopravvissuta al massacro di Hamas il 7 ottobre 2023 al festival Nova nascondendosi sotto i cadaveri di altri giovani uccisi dai terroristi ... 🔗blitzquotidiano.it

