VIDEO | All' Aurum 10 giorni di visite oculistiche e occhiali gratuiti per grandi e piccini in grave difficoltà economica

All'Aurum, un'iniziativa straordinaria offre 10 giorni di visite oculistiche e occhiali gratuiti per grandi e piccini in difficoltà economica. Questa opportunità è dedicata alle persone fragili assistite dalle associazioni del Terzo settore, garantendo l'accesso a cure fondamentali per la vista, un bene prezioso da tutelare e preservare per tutti.

Visite oculistiche gratuite per i fragili e cioè per quelle persone assistite dalle associazioni del Terzo settore che non hanno le possibilità economiche per accedervi a fronte di un bene prezioso e fondamentale qual è, appunto, la vista. Sono quelle che si stanno svolgendo all’Aurum e che. 🔗Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - VIDEO | All'Aurum 10 giorni di visite oculistiche e occhiali gratuiti per grandi e piccini in grave difficoltà economica

Potrebbe interessarti su Zazoom

Alla Cri di Albiano Magra domani il test gratuito mondiale di epigenetica S-Drive e le visite al seno

Grande colpo messo a segno da Rita Peroni esponente del Comitato locale della Croce Rossa di Albiano Magra Lunigiana.