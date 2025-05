vicesindaco lo denuncia per diffamazione mangialardi prosciolto dopo il post facebook

Il consigliere regionale Maurizio Mangialardi è stato prosciolto dall'accusa di diffamazione nei confronti del vicesindaco di Senigallia, Riccardo Pizzi, a seguito di un post su Facebook risalente ad aprile 2021. La giudice Francesca Pizii ha stabilito che il fatto non sussiste, chiudendo così la controversia legale.

ANCONA – Il consigliere regionale Maurizio Mangialardi è stato prosciolto oggi dall'accusa di diffamazione nei confronti del Vicesindaco di Senigallia Riccardo Pizzi per un postFacebook fatto ad aprile del 2021. Il fatto non sussiste per la giudice Franscesca Pizii che si è pronunciata con un. 🔗Leggi su Anconatoday.it