Vicenda Area Vasta Mastella esclude Ceppaloni | L’unica colpa è avere un sindaco di un partito diverso

Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata nella tarda mattinata di oggi dal sindaco di Ceppaloni, Claudio Cataudo, al sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in merito alla VicendaAreaVasta. "Al sindaco di Benevento On. Clemente Mastella.Egregio sindaco, apprendo dell'avvenuta sottoscrizione del Protocollo d'intesa per la costituzione dell'AreaVasta "Città metropolitana del Sannio", avvenuta in data 12 maggio presso l'Aula Consiliare di Palazzo Mosti, dalla quale il Comune di Ceppaloni risulta inspiegabilmente escluso. Ceppaloni, come Lei sa bene, è un Comune centrale, a ridosso del Capoluogo, con storiche relazioni sociali, culturali ed economiche con Benevento e con alcuni dei Comuni oggi coinvolti nel Protocollo.La scelta di escludere i cittadini del Comune che rappresento non è causata da una Sua scarsa lettura del territorio, ma da una chiara volontà politica che non si addice a chi dovrebbe rappresentare le Istituzioni scevro da condizionamenti di parte.