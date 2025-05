Viaggio tra parole e musica ricordando Bruce Springsteen

Giovedì 15 maggio, alle ore 20.45, la sala consiliare di via 6 maggio si trasformerà in un palcoscenico per l'anima con "Growin’ Up. Siamo cresciuti insieme!". Un viaggio tra parole e musica dedicato a Bruce Springsteen, in un evento che emozionerà il pubblico e celebra il potere delle storie musicali nella nostra crescita collettiva.

Giovedì 15 maggio, alle ore 20.45, la sala consiliare di via 6 maggio ospiterà l'evento intitolato "Growin' Up. Siamo cresciuti insieme!", un Viaggio tra parole e musica che promette di emozionare il pubblico. L'evento rientra negli incontri promossi da "Aspettando La notte dei lettori".

