Viaggio nel mondo di Dolce & Gabbana la mostra a Palazzo delle Esposizioni

Scopri l'incanto di Dolce & Gabbana nella mostra al Palazzo delle Esposizioni, un viaggio sensoriale attraverso l'alta sartoria, il vetro artigianale e le tradizioni siciliane e sarde. Tra gli eleganti contrasti del bianco barocco e del nero oro, ogni sala celebra l'arte e la maestria che definiscono l'essenza del marchio, trasportando il visitatore in un universo ricco di storia e creatività.

C'è la sala dell'alta sartoria e quella della maestria del vetro. C'è la stanza dedicata alla Sicilia più folkloristica e quella omaggio alla Sardegna. C'è il bianco barocco e il nero e oro della devozione, il tutto per accompagnare il visitatore in un Viaggio che ha al centro l'artigianalità.

