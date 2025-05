Viaggio in India per il Maha Kumbh Mela | le fotografie in mostra a Milano

Dal 16 al 18 maggio, Milano ospiterà una mostra fotografica che racconta il Maha Kumbh Mela, il grandioso pellegrinaggio indiano. Le immagini di Fabio Chisari, fondatore di Azonzo Travel, sveleranno la spiritualità e la bellezza di questo evento unico, catturando momenti di devozione e cultura vivida. Un viaggio visivo tra fede e tradizione.

