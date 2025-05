Viaggio al centro della Sambenedettese

Viaggio al centro della Sambenedettese: il 2 maggio segna un giorno speciale per la locale tifoseria. Per festeggiare la promozione in Serie C, il presidente Vittorio Massi ha indetto il "Samb Day". L'atmosfera è elettrica, e la squadra è accolta con entusiasmo dalla comunità, pronta a celebrare un traguardo tanto atteso.

Per celebrare la vittoria del campionato di Serie D girone F, il presidente dellaSambenedettese, Vittorio Massi, ha indetto per venerdì 2 maggio il "Samb Day": una giornata interamente dedicata alla festa per la promozione. La festa è iniziata in maniera particolare: la squadra è stata accolta in città arrivando dal porto a bordo dei pescherecci Umberto Padre e Marcantonio II, mentre un aereo turistico sorvolava la città colorando il cielo di fumi rosso e blu. Per arrivare a questa scena, molto aderente all'identità marittima della città di San Benedetto del Tronto, la strada è stata lunga e difficile. È una storia che, per me, comincia nel 2023, anno del centenario dellaSambenedettese. Foto di Michelangelo BorrelloLa città vorrebbe celebrare questo momento ma deve fare i conti con la realtà che vede la Samb alle prese con una grave crisi tecnica e soprattutto societaria. 🔗Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Viaggio al centro della Sambenedettese

