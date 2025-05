Viaggiare in aereo con cani e gatti? Attenzione rischiano diarrea cistite esplosiva e crisi respiatorie Portate un giochino anti-nausea | i consigli della veterinaria

Viaggiare in aereo con i propri animali domestici, come cani e gatti, è diventato possibile grazie all'apertura delle cabine anche per le taglie più grandi. Tuttavia, è fondamentale prestare attenzione alla salute dei nostri amici a quattro zampe. Diarrea, cistite e crisi respiratorie possono essere rischi reali. Scopri i consigli della veterinaria e come rendere il viaggio più sereno.

L’annuncio del governo di aprire le cabine degli aerei ai passeggeri a quattro zampe anche di medie e grosse dimensioni, che finora erano costretti a Viaggiare in stiva, ha generato grande entusiasmo nei proprietari dei cani e dei gatti che sognavano di poterli portare ovunque con sé, ma anche le perplessità di chi “teme” le conseguenze di ritrovarsi questi nuovi passeggeri seduti accanto, ad alta quota. Quel che è certo, come ha spiegato a FqMagazine la dottoressa Odette Abramovich, veterinaria esperta in comportamento animale, è che bisogna pensare che “gli animali hanno emozioni come noi, hanno paura e ansia che vanno gestite”, quindi, prima di partire è bene pensare al loro benessere per la sicurezza di tutti. La regola base per chi decida di affrontare un volo con il suo cane o il suo gatto è quella di “prevenire” le possibili conseguenze indesiderate di un passeggero che non è abituato agli spazi, ai rumori e alla dimensione della cabina di un aereo. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Viaggiare in aereo con cani e gatti? Attenzione, rischiano diarrea, cistite esplosiva e crisi respiatorie. Portate un giochino anti-nausea”: i consigli della veterinaria

Cosa riportano altre fonti

Cani e gatti possono ora viaggiare in cabina in aereo: dal peso al trasportino, ecco le nuove regole e i prezzi - Presto i gatti e i cani più grandi potranno viaggiare in cabina con i loro proprietari, invece che essere relegati nella stiva. Lunedì 12 maggio il CdA dell’ Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENA ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Cani e gatti in aereo, anche i più grandi potranno viaggiare in cabina: le nuove regole - Leggi su Sky TG24 l'articolo Cani e gatti in aereo, anche i più grandi potranno viaggiare in cabina: le nuove regole ... 🔗tg24.sky.it

Cani e gatti in aereo: si potranno portare in cabina e non più in stiva - Viaggiare in aereo con cani e gatti è ora possibile in cabina, a prescindere dal peso dell'animale. Leggi la nuova delibera dell'ENAC. 🔗sicurauto.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Lockdown : viaggiare sicuri e noleggiare un'automobile con conducente

Negli ultimi mesi, causa lockdown, e crisi economica conseguente, il mercato del noleggio con conducente è entrato in crisi, soffrendo ad esempio l’assenza di turisti nelle grandi città, a Roma poi, parliamo di pane quotidiano, considerata l’offerta artistico culturale probabilmente impareggiabile.