viaggia senza biglietto sul bus multato dà il nome dell amico

Un curioso episodio emerge nel mondo dei trasporti pubblici: un viaggiatore senza biglietto ha deciso di dare il nome dell'amico per evitare una multa. Questo espediente, già noto alle forze dell'ordine, solleva interrogativi etici e legali, evidenziando come la ricerca di risparmio possa condurre a situazioni al limite della legalità.

Viaggiare gratis sui mezzi del trasporto pubblico. E se si viene fermati, ecco pronte dati anagrafici di altre persone per cercare di sfuggire alla sanzione. È un sistema che già altre volte è stato scoperto dalle forze dell’ordine in seguito a denunce per sostituzione di persona e false dichiarazioni sull’identità, che ogni volta coinvolgono ignare persone che al momento della contestazione si trovavano chissà dove e non certo sul bus o sul treno su cui si stava Viaggiando da "portoghesi".I carabinieri del comando reggiano, in seguito a indagini, hanno denunciato un giovane di 23 anni che nelle scorse settimane ha fornito per ben due volte generalità altrui dopo essere stato beccato senzabiglietto dai controllori di turno su bus di Seta. La vittima, raggiunto dalla richiesta di pagamento delle multe, si è recato in caserma per sporgere querela, sostenendo di essere stato fuori città al momento delle contestazioni. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it