Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 20 | 25

Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità! Vi presentiamo l'aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio del 13 maggio 2025 alle ore 20:25. Il traffico è in diminuzione, ma segnaliamo una coda sulla Colombo, tra via di Mezzocammino e via di Acilia, in direzione Castel Fusano, a causa di cantieri in corso.

sulla A12 Roma Civitavecchia per consentire i lavori di manutenzione della segnaletica verticale dalle 22 di questa sera alle 6 di domani 14 maggio sarà chiuso il tratto compreso tra Cerveteri Ladispoli e Torrimpietra in direzione Roma fine per gli eventi sportivi domani sera lo stadio Olimpico alle ore 21 si terrà la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna per ridurre le emissioni legate agli spostamenti grazie alla collaborazione con Atac i possessori del biglietto per la partita potranno utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici della rete di trasporto o Capitolina il giorno della gara prolungato Inoltre l'orario delle metropolitane e fine 30 di notte e potenziate le linee del trasporto pubblico verso lo stadio