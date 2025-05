Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 19 | 40

Viabilità Roma e Regione Lazio del 13 maggio 2025, ore 19:40. Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio, riporta le ultime notizie sulla situazione del raccordo anulare, con code in carreggiata interna tra Bufalotta e Casilina e rallentamenti sulla Roma-Fiumicino all'altezza di via Boccea. Rimanete aggiornati per ulteriori dettagli sulla viabilità.

Astral infomobilità per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della RegioneLazio apriamo con le notizie del raccordo anulare in carreggiata interna cosa tratti tra Bufalotta e Casilina Poi tra la Roma Fiumicino e via Boccea in esterna sempre coda tratti tra Roma Fiumicino e diramazione Roma Sud andiamo sul tratto della A24 code tra Portonaccio di bivio tangenziale est in direzione centro per traffico congestionato situazione analoga in direzione opposta con contratti tra il bivio per la tangenziale est e il bivio per il raccordo per la Roma Fiumicino rallentamenti tra Cristoforo Colombo via della Magliana in direzione del raccordo sulla Colombo cose da via di Mezzocammino a via di Acilia in direzione Castel Fusano da Chiara Chiavari ASL mobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della RegioneLazio https:storage. 🔗Leggi su Romadailynews.it