Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 18 | 40

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 13 maggio 2025, ore 18:40. Astral Infomobilità segnala traffico intenso sul Raccordo Anulare, in particolare tra Roma Fiumicino e diramazione Roma Sud, a causa di un incidente nei pressi di Anagnina. Le code persistono, rendendo la situazione complicata per gli automobilisti.

