Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 18 | 10

Ben ritrovati dalla redazione di Affari Infomobilità, con gli aggiornamenti sulla viabilità di Roma e della regione Lazio del 13 maggio 2025 alle ore 18:10. Attualmente, si segnala traffico intenso sul raccordo anulare, sulla Roma-Fiumicino e in direzione di diramazione Roma-Sprecare. Prestate attenzione a un incidente in prossimità dell'Anagnina. Proseguiamo con i dettagli.

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di affari infomobilità un servizio della RegioneLazio l'apertura gli aggiornamenti sulla raccordo anulare in esterna traffico intenso sulla Roma Fiumicino e a diramazione Roma sprecare Inoltre attenzione per un incidente altezza Anagnina proseguendo code a tratti tra le uscite di Prenestina e Casilina interna per traffico in coda tra Cassia e solari e poi tra bufalotte Casilina andiamo sul tratto Urbano della A24 code tra Portonaccio e video tangenziale est e in direzione del centro Mentre in direzione opposta si rallenta altezza Tor Cervara sulla Pontina per traffico code da Cristoforo Colombo a Dio per il raccordo in uscita da Roma creazione analoga sulla Colombo con cose da via di Mezzocammino a via di Acilia Indicazioni Castel Fusano la Chiara che varia se l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della RegioneLazio https:storage. 🔗Leggi su Romadailynews.it