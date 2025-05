Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 16 | 25

Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità. Oggi, 13 maggio 2025, alle ore 16:25, il traffico nella viabilità di Roma e della regione Lazio presenta alcune criticità: rallentamenti sul raccordo anulare in direzione esterna e code in tratti specifici dell’interno. Seguiteci per tutti gli aggiornamenti e le informazioni utili sulla situazione stradale attuale.

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della RegioneLazio è in apertura il raccordo anulare in esterna da tratti per traffico intenso tra Pontina e diramazione Roma Sud mentre interna code tra le uscite Cassia e Salaria e poi tra Bufalotta e Casilina passiamo alla a91 Roma Fiumicino sempre per traffico intenso code tra bivio via Laurentina & via del Cappellaccio in direzione del raccordo anulare trafficata anche via Cristoforo Colombo nel tratto compreso tra via di Mezzocammino e via di Acilia in direzione Castel Fusano infine segnaliamo sulla diramazione Roma Sud rallentamenti per incidente tra barriera Roma sud e Monte Porzio Catone in direzione Napoli da Chiavari a Sal infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della RegioneLazio