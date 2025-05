Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 15 | 25

Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità. Oggi, 13 maggio 2025, alle ore 15:25, analizziamo la viabilità di Roma e della regione Lazio. Segnaliamo code sul Raccordo Anulare e rallentamenti nel tratto urbano. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti su traffico e condizioni stradali.

Astral infomobilità ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della RegioneLazio apriamo con il raccordo anulare in Perna coda tratti per traffico intenso tra Pontina e diramazione Roma Sud mentre interna rallentamenti tra Prenestina e Anagnina Passiamo al tratto Urbano della A24 Roma Teramo e traffico intenso a tratti e tra Togliatti e Tor Cervara in direzione della raccordo anulare trafficata anche via Flaminia con code tra Corso Francia & via dei Due Ponti in uscita dalla capitale infine che in viaggio sulla A1 Roma Napoli prestare attenzione per la presenza di temporali tra Anagni e Ferentino vi ricordiamo che in caso di pioggia è fondamentale ridurre la velocità e Aumentare la distanza di sicurezza dal veicolo che mi precede