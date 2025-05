Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 13 | 25

Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità! È il 13 maggio 2025, ore 13:25, e vi forniamo gli aggiornamenti sulla viabilità nella città di Roma e nella regione Lazio. Partiamo con la situazione del traffico: sulla Ardeatina si registrano code tra via Castel di Leva e Falcognana, direzione Roma. Continuate a seguirci per ulteriori informazioni.

