Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 10 | 25

Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e del Lazio, a cura di Astral Infomobilità. Oggi, 13 maggio 2025, alle ore 10:25, iniziamo con la situazione sulla Tiburtina, dove un incidente sta creando disagi in direzione del Raccordo Anulare. Continuiamo con le informazioni sulla 91 Roma-Fiumicino, dove si registrano code.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della RegioneLazio Partiamo dalla Tiburtina dove un incidente causa cuore all'altezza di Settecamini in direzione della Raccordo Anulare ci spostiamo sulla 91 Roma Fiumicino Ci sono code all'altezza via della Magliana verso il centro andiamo sulla Pontina risolto l'incidente avvenuto in precedenza permangono comunque code da Pomezia a Castel Romano verso la capitale sulla via Appia risolto l'incidente all'altezza di via palaverta permangono rallentamenti in direzione Albano Laziale andiamo ora sulla A24 tratto Urbano Ci sono code per traffico intenso tra il raccordo anulare via di Tor Cervara perso quest'ultima sulla Flaminia code tra raccordo in via dei Due Ponti verso il centro infine sulla statale Salaria code tra Villa Spada e via del Foro Italico verso il centro di Roma ed è tutto da Federico Ascani da strada in fumo Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento in servizio della RegioneLazio https:storage. 🔗Leggi su Romadailynews.it