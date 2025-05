Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 08 | 40

Benvenuti al nostro aggiornamento sulla viabilità di Roma e del Lazio, a cura di Astral Infomobilità. Oggi, 13 maggio 2025, alle ore 08:40, vi informiamo di un incidente sull'Appia, che provoca code all'altezza dell'intersezione con via Capanne di Marino. Inoltre, ci sono rallentamenti sull'A1 diramazione Roma Sud a causa di traffico intenso.

