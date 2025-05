Via vai sospetto dal condominio a 17 anni ha mezzo chilo di hashish in camera

Carabinieri, impegnati a contrastare il fenomeno dello spaccio nella città di Cento. Lo scorso 6 maggio, un giovane di 17 anni è stato arrestato con mezzo chilo di hashish nella sua camera, evidenziando la crescente preoccupazione per l'uso di sostanze stupefacenti tra i giovanissimi e la determinazione delle forze dell'ordine a intervenire in situazioni critiche.

Neanche 18 anni e già con la droga. Lo scorso 6 maggio i carabinieri di Cento hanno proceduto all’arrestato di un 17enne trovato con quasi mezzochilo di hashish nascosto nella propria cameretta. Il contrasto all’attività di spaccio nella città del Guercino prosegue senza sosta da parte dei. 🔗Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Via vai sospetto dal condominio, a 17 anni ha mezzo chilo di hashish in camera

