Via Tuscolana piccioni prendono casa nel palazzo Il grido di allarme | Aiutateci

In via Tuscolana, la comunità è in allerta per un'invasione di piccioni che ha invaso un palazzo. "La situazione è diventata insostenibile", lamentano i residenti, i quali chiedono aiuto per fronteggiare centinaia di volatili. La segnalazione è arrivata da un'area critica, dove il disagio è palpabile e urgente.

"La situazione sta diventando insostenibile, va avanti da troppo tempo". A rendere la situazione nefasta sono i piccioni, presenti in grandissimo numero. "Saranno centinaia, dovete vedere con i vostri occhi". La segnalazione è giunta in zona Tuscolana, a una manciata di metri dal caso già. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Via Tuscolana, piccioni prendono "casa" nel palazzo. Il grido di allarme: "Aiutateci"

Ne parlano su altre fonti

Via Tuscolana, piccioni prendono "casa" nel palazzo. Il grido di allarme: "Aiutateci" - Una residente: "Situazione insostenibile, abbiamo paura per la nostra salute". Il caso non troppo lontano dal condominio ostaggio della "signora dei piccioni" ... 🔗romatoday.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid-19, situazione in Italia : indice Rt a 1,21

Secondo i dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia, l'incidenza settimanale del Covid a livello nazionale continua ad aumentare.