Via Sicilia in balìa dell’antenna Il Tar | non è nociva per la salute Comune e residenti sconfitti

Il Tar della Toscana ha bocciato la delibera del Comune di Arezzo che chiedeva la rimozione di un'antenna per telefonia in via Sicilia, ritenendo non nociva per la salute. Così, il comune e i residenti si trovano sconfitti in una battaglia contro l'installazione, aprendo interrogativi sulle future decisioni sull'argomento.

AREZZO Il Tar della Toscana ha annullato la delibera con la quale il Comune di Arezzo, lo scorso 1 ottobre, aveva accolto le motivazioni della protesta contro l’istallazione di un’antenna per telefonia in via Sicilia disponendo la rimozione del cantiere. Nella delibera l’amministrazione si dichiarava d’accordo con il comitato che, dopo verifiche, considerava l’antenna pericolosa per la salute dei cittadini in quanto molto vicina ad abitazioni. I giudici del Tar hanno invece dato ragione alla società Inwit che aveva fatto presentato ricorso.La vicenda, che ha dato origine ad una dura protesta pubblica, era iniziata con la richiesta della società di installare un ulteriore ripetitore, in un primo momento autorizzato dal Comune di Arezzo. La battaglia portata poi avanti dal comitato anche con manifestazioni di protesta, era stata sposata dalla stessa amministrazione che nella delibera di ottobre 2024 aveva revocato il permesso all’installazione per il rischio salute dei cittadini. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Via Sicilia in balìa dell’antenna. Il Tar: non è nociva per la salute. Comune e residenti sconfitti

