Via Fiorentina nel caos lavori all' elettrodotto in attesa del maxi cantiere Traffico in tilt

Via Fiorentina è tornata nel caos con la ripresa dei lavori all'elettrodotto, in attesa del maxi cantiere per la rotatoria. La strada è chiusa e il traffico è in tilt, sorprendendo molti aretini. Le modifiche alla circolazione stanno creando disagi, rendendo necessari percorsi alternativi per chi si muove nella zona.

Strada chiusa e Traffico in tilt. Ripartono i lavori in via Fiorentina, proprio a ridosso dell'area dove a breve sarà allestito il maxicantiere per la realizzazione della rotatoria. Da ieri la circolazione ha subito delle modifiche cogliendo di sorpresa tanti aretini che non si aspettavano la.

Ripartono i lavori in via Fiorentina (e le polemiche) - Ripartono i lavori alla rotatoria di via via Fiorentina e con essi le polemiche per i disagi. Nel corso del consiglio comunale del 27 marzo l'assessore Sacchetti aveva annunciato la

Ripartono i lavori della futura rotatoria e sottopasso di via Fiorentina ad Arezzo - Nel corso del Consiglio Comunale del 27 marzo l'Assessore Sacchetti ha dichiarato che dalla seconda metà del mese di aprile ripartiranno i lavori della futura rotatoria e del sottopasso interessanti

