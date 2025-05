Via Bonsignore e dintorni | il degrado dopo la commemorazione del funzionario regionale ucciso

Via Bonsignore, dedicata al valoroso funzionario regionale ucciso in servizio, ha tristemente evidenziato il degrado urbano dopo la commemorazione. Accanto alla celebrazione del suo operato, la scena di sporcizia e incuria è allarmante, con cestini stracolmi e spazi pubblici trascurati, riflettendo una mancanza di attenzione e rispetto per la memoria di chi ha servito con dedizione.

Da poco c'è stata la commemorazione del dottor Bonsignore, funzionarioregionale, vittima del suo dovere. Nella via dell'assessorato dove lavorava e della celebrazione, e tutto intorno, situazione di sporcizia generalizzata. Emblematico il cestino di fronte la via a lui intitolata, non svuotato. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - "Via Bonsignore e dintorni: il degrado dopo la commemorazione del funzionario regionale ucciso"

