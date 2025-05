Via alla manutenzione straordinaria di molte strade provinciali | pubblicata nuova gara

È ufficialmente avviata la manutenzione straordinaria delle strade provinciali, con la pubblicazione di un nuovo bando di gara. Sono previsti significativi interventi nel comparto ovest, grazie all'affidamento di un accordo quadro biennale a un unico operatore economico per la manutenzione delle strade provinciali n. 29A Montallegro-Cattolica e non solo.

