vi racconto la mia fiaba di provincia l uomo ragno è dentro tutti noi

Domani alle 21 al teatro Nuovo arriva Mauro Repetto, ex 883 insieme a Max Pezzali, con ‘Alla ricerca delL’UomoRagno’.Repetto, una foto storica ritrae lei e Pezzali a Cento nel 1992, per una tappa del Cantagiro. Che ricordi ha?"Era proprio l’inizio di tutto, erano le prime volte che ci esibivamo con ‘Hanno ucciso L’UomoRagno’".Che periodo era?"Molto nebuloso, nel senso che non avevamo la minima idea di cosa stesse realmente succedendo. Eravamo semplicemente contenti di iniziare un’avventura, ma senza alcuna consapevolezza di dove ci avrebbe portato. Eravamo felici di essere immersi in un ambiente televisivo, nei festival come il Cantagiro, circondati dalla scuderia di Cecchetto, da personaggi come Jovanotti. ma per noi era già tanto così. Non ci siamo mai messi a pensare a cosa sarebbe successo dopo"Chi è L’UomoRagno?"È uno che agisce per istinto, un provincialotto. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it