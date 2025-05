Vi lancio una bottiglia di acido Aggredisce e minaccia i militari Disposto l’obbligo di firma

Un uomo di quaranta anni ha scatenato il caos a Sant'Angelo, lanciando una bottiglia di acido contro i militari e mordendo un carabiniere, dopo aver esagerato con l'alcol. Arrestato e processato per direttissima, l'uomo, un marocchino senza fissa dimora, ha creato scompiglio in un centro affollato per la Fiera di maggio.

Quarantenne alza troppo il gomito e crea scompiglio, fino a mordere alla mano un carabiniere, arrestato e processato per direttissima. Un marocchino, senza fissa dimora, è stato fermato sabato verso le 16, dai carabinieri a Sant’Angelo. Le vie del centro erano affollate, per la Fiera di maggio e i militari stavano garantendo l’ordine pubblico. E l’uomo prima ha infastidito i passanti, poi ha aggredito due carabinieri e infine ne ha morso uno alla mano, minacciando anche di lanciargli dell’acido che, a suo dire, avrebbe avuto in una bottiglia (il contenuto non è stato però accertato). Dopo il fermo, in piazza della Libertà, il 40enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza per la notte e ieri processato per direttissima: il giudice ha stabilito per lui l’obbligo di firma per tre giorni alla settimana. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Vi lancio una bottiglia di acido". Aggredisce e minaccia i militari. Disposto l’obbligo di firma

