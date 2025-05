Vetrine rossoblù in vista della finale | Difficile ma dobbiamo crederci

Le vetrine rossoblù si preparano a festeggiare la finale con entusiasmo contagioso. "Con questi ragazzi è impossibile non crederci", afferma un tifoso. Pasticcerie, negozi di abbigliamento e agenzie immobiliari aderiscono a Vetrine Rossoblù, l'iniziativa di Confcommercio Ascom, in collaborazione con il Bfc, Emil Banca e il Resto del Carlino. Uniti, speriamo in una vittoria!

"Con questi ragazzi è impossibile non crederci". Pasticcerie, negozi di abbigliamento e agenzie immobiliari: si allunga l’elenco di attività aderenti a Vetrinerossoblù, l’iniziativa di Confcommercio Ascom, in collaborazione con il Bfc, Emil Banca e il Resto del Carlino. Un entusiasmo senza precedenti per gli uomini allenati di Vincenzo Italiano in vistadellafinale di domani sera contro il Milan in Coppa Italia. Dentro la vetrina di Swan – negozio in via Mazzini 148I – un manichino indossa la maglia di Ndoye, poco sotto sono presenti la t-shirt di Aebischer e i gagliardetti di alcune sfide di quest’anno. Secondo la titolare del negozio, Milena D’Angelo, "ci sembra il giusto riconoscimento per la città – afferma –. Ho scelto di abbinare le maglie agli indumenti, adattando lo sport all’abbigliamento". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it